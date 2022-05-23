Возле Львова священника московского патриархата облили зеленкой во время литургии (фото)

Священника облили зеленкой/Фото: коллаж: "Сегодня"

В городе Стрый священника УПЦ Московского патриархата облили зеленкой. Инцидент произошел во время литургии.

Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Реклама

Подробности

22 мая в Воскресенском храме Стрыя Львовской области настоятелю протоиерею Владимиру Мандзюку вылили зеленку на лицо прямо во время Божественной литургии.

На инцидент отреагировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Что здесь скажешь, у каждого патриота Украины есть свое оружие", — написал Геращенко в Telegram.

Фото: news.church.ua

Фото: news.church.ua

В УПЦ МП раскол – предлагают судить патриарха Кирилла

Священники УПЦ МП инициировали сбор подписей под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Они собрали сотни подписей.

Реклама

Инициаторы обращения настаивают, что Кирилл "совершил моральное преступление", а доктрина "русского мира", которую проповедует московский патриарх, "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь".

Кирилл оправдывает вторжение РФ в Украину

Глава РПЦ Кирилл неоднократно выступал с оправданием войны РФ против Украины.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – сказал Кирилл 3 мая во время богослужения в Москве.

Глава РПЦ также ранее утверждал, что ''Украина восемь лет пытается уничтожить Донбасс и провести там гей-парады".

Реклама

Читайте также