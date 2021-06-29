Возле Тернополя вспыхнул масштабный пожар на свалке (фото)

Огонь распространился на 100 "квадратов". Фото: ГСЧС
В селе Малашовцы Тернопольского района сегодня, 29 июня, вспыхнул масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Мусор горит на площади ориентировочно 100 "квадратов".
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, глубина залегания мусора в очаге пожара — до 10 метров.
Огонь распространился на 100 "квадратов". Фото: ГСЧС
К тушению пожара всего привлечено от ГУ ГСЧС — 4 единицы техники и 16 человек личного состава. От коммунальных и других служб — 5 единиц вспомогательной техники.
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Также на месте происшествия работает 2 трактора и самосвал, которые осуществляют просыпку отсевом очагов пожара. К свалке постоянно подвозят воду.
Ранее мы сообщали, что на территории городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи села Макуховка под Полтавой, произошел крупный пожар.
Также напомним, в июле 2020 года в Одесской области загорелись горы мусора.
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