"Возможно, я похоронила не своего сына". В части днепровского стрелка массово погибают солдаты

В днепровской воинской части погибло несколько солдат за последние годы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре в воинской части на территории "Южмаша" до трагического случая погибали и другие солдаты. При этом родители умерших военнослужащих до сих пор не понимают причины загадочных смертей.

Об этом пишет "ТСН".

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Загадочное самоубийство

В 2019 году Мансур Вержаковский потерял сына, который служил в воинской части 3021 в Днепре. Спустя два месяца службы мужчине позвонили и сообщили, что его сын совершил самоубийство. По его словам, за день до этого с ним созвонился сын и попросил поговорить со "старшим" и после этого отключился.

Спустя время парень снова позвонил и попросил распечатать ему выписку из банка, потому что с карточки якобы пропали 200 гривен.

"До армии он работал и получал зарплату. Когда ушел служить, зарплатную карту оставил дома, потому что копил на машину. Думал, что за два года сможет собрать нужную сумму. Моя жена сделала ему на свое имя карточку и отправила в часть — мы на нее время от времени переводили деньги. В какой-то момент супруге начали приходить сообщения, что кто-то неправильно вводит код карточки и пытается снять наличку", — рассказал отец умершего солдата.

17 января 2019 года семье Вержаковских позвонили и сообщили о смерти сына. Как оказалось, пуля попала в шею парня и вышла через голову. Судмедэксперт сообщил, что траектория пули не есиественая и физически сделать сам такой выстрел солдат не мог.

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Кроме того, парень оставил предсмертную записку со словами: "Мама и папа, я вас люблю".

"Хотя в протоколе осмотра места происшествия ее нет. Помимо этого, на кулак надета перчатка. Плюс разобранный автомат — на нем отсутствует крышка затворного механизма. Можно заступать в караул без крышки? Нет. При этом в сфотографированном номере оружия, которое позже появилось в деле, уже есть эта затворная крышка", — отметил Мансур.

Мансур Вержаковский, который погиб в воинской части в Днепре в 2019 году. Фото: "ТСН"

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"Возможно, я похоронила не своего сына"

В июле 2019 года также при загадочных обстоятельствах в этой же части погиб военнослужащий 20-летний Андрей Киба. В официальных документах сказано, что его тело нашли на одном из постов "Южмаша", хотя раньше парень говорил семье, что он постоянно стоит на заброшенном заводе, который уже несколько лет не работает.

В документах было сказано, что солдат выстрелил себе в голову с неизвестного оружия.

По словам мамы погибшего солдата, у них возникли трудности с тем, как забрать тело военнослужащего из морга в Днепре.

"Мы из Кропивницкого. На следующий день после того, как нам сообщили о смерти сына, мы поехали в часть на опознание. Со мной были муж, кум и водитель. Утром мы были уже там. В морг забрали кума, а не нас с мужем, которые должны были бы идти на опознание. Нас же повели к женщине-следователю, которая рассказывала мне ужасные вещи. Такое чувство, будто она хотела добить. Намеревалась даже отправить меня в больницу на скорой, но я отказалась", – сообщила Анна Киба.

Тело солдата из города увезли около 16:00. Маме погибшего парня сказали, что морг закрывается и сына можно забрать, но без документов.

"Тело мы забрали в субботу, а документы нам могли отдать только в понедельник. Андрея везли в машине скорой помощи. Мы ехали на автомобиле сзади. По дороге мне стало очень плохо. Мы остановились, чтобы я перевела дух. В этот момент скорая уехала. Через пять минут я пришла в себя, и мы снова поехали, но догнать автомобиль с сыном не смогли — он буквально пропал", — сказала женщина.

В результате родители Андрея не могли найти скорую и тело сына. В морге говорили, что к ним такого солдата не привозили. Позже патологоанатом заявил, что в морг его доставили только в четыре часа утра.

"Где можно было быть все это время? Мне кажется, что это было сделано специально. Возможно, я хоронила не своего ребенка", — подчеркнула Анна.

На похоронах гроб с сыном женщине не разрешили открыть, так как якобы тело уже начало разлагаться.

"Сын говорил, что ту работу, которую поручали делать "старшим", они перекладывали на молодых солдат-срочников. Доходило до того, что они руками толкали вагон поезда", — добавила Анна Киба.

20-летний Андрей Киба, который погиб в воинской части в Днепре. Фото: "ТСН"

Коротко о трагедии в Днепре