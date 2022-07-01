Выросло количество погибших от ракетного удара по Одесской области

В Одесской области ракета попала в жилой дом / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины

Известно уже о 14 погибших и 30 пострадавших в результате попадания российской ракетой по дому в Белгород-Днестровском районе. Спасены из-под завалов в настоящее время 7 человек, из них 3 ребенка. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС.

1 июля около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 кв.м. Работы продолжаются.

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Также в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

ГСЧС опубликовала фото и видео с места событий.

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Что произошло

Российские оккупанты ночью ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации по направлению к Черному морю. Одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая — в базу отдыха.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Людей извлекают из-под завалов. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах.

Тип ракет, попавших в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, – X-31.