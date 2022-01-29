Впереди много операций: как чувствует себя раненая военная после стрельбы в Днепре

Состояние Жанны Шаровой, одной из раненых в Днепре, тяжелое / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 27 января, в Днепре солдат Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории "Южмаша". Состояние старшего солдата Национальной гвардии 22-летней Жанны Шаровой, одной из раненых, все еще тяжелое.

Об этом пишет Суспільне.

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Состояние девушки

Шарова "получила" три выстрела.

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что девушка пришла в себя.

"Пуля по животу прошла так, что разрушила тонкий и толстый кишечник и вышла через поперечный позвоночник", – сказал Рыженко.

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Заместитель главы Сахновщинской общины (на территории которой живет семья девушки) Александр Коба поговорил с матерью пострадавшей.

Врачи говорят, что состояние девушки стабилизируется.

"Вчера в половине 8 вечера общался с ее матерью. Врачи говорят, что состояние уже не критическое, оно более-менее стабилизировалось, но впереди еще много операций, потом продолжительная реабилитация", – рассказал Коба.

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Финансовая помощь

По словам Кобы, средства будут нужны уже на этапе реабилитации.

"Мать сказала, что сейчас средств они практически никаких не тратят, лечение бесплатное, но их предупредили, что нужны большие средства на реабилитацию", — рассказал замглавы общины.

По словам Кобы, семья девушки живет в селе Дубовые Гряды Харьковской области, там Жанна окончила школу, а после поступила в Нацгвардию в Днепре. У нее есть старшая сестра.

"Родители живут в селе, иногда ездят работают в Днепре. Обычная семья", – добавил Коба.

Коротко о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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