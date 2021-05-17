Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок

Ужасная трагедия произошла в поселке Старая Выжевка – родители умершей девочки обвиняет медиков в халатности

В Волынской области умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Ребенка привезли из села Глухи в больницу в пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

Как сообщает "Гит", родители обвиняют в смерти дочери врача.

По словам мамы девочки Екатерины Курилюк, родители обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо. Однако медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, мотивировав это тем, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".

Теперь родители в отчаянии. Они потеряли ребенка, а врачи пытаются, со слов матери, переложить вину в смерти дочери на них.

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