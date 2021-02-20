Враг обстрелял из минометов дома жителей Донбасса

Подконтрольные России боевики за сутки пять раз открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, а также обстреляли дома мирных жителей.
Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба штаба ООС.
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В частности, под обстрел из минометов 120-го калибра попали три дома около пгт Новгородское в Донецкой области.
Также были повреждены линия электросетей и газопровод. Среди гражданского населения пострадавших нет.
При этом пропаганда боевиков пытается дискредитировать украинских бойцов и распространяет в соцсетях "оправдания" своих действий – якобы войска ООС пошли в наступление.
Однако в пресс-службе штаба это опровергли.
"Подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", – говорится в официальном заявлении.
Напомним, что накануне, 19 февраля, на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.
Также мы писали, что СБУ сообщила о подозрении замминистра обороным России генерал-полковнику Андрею Картаполову за участие в захвате Дебальцево.
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