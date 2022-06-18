Враг обстрелял ракетами предприятие в Харькове

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюме. Коллаж "Сегодня"

В Изюмском районе Харьковской области российско-оккупационные войска обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительным данным, российские оккупанты попали несколькими ракетами.

По словам главы военной администрации, возник масштабный пожар, который спасатели сейчас локализуют. Также пострадали частные дома. Подробную информацию Синегубов обещает сообщить позже.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

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В ходе 114-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению нашим воинам удалось отбить один населенный пункт и десятки атак оккупантов, которые безуспешно пытаются наступать в нескольких направлениях.

Напомним, в Харьковской области российские оккупанты продвинулись немного вперед путем резервов, которые враг перебросил. Они захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова. Сейчас россияне бьют по Харькову из ствольной артиллерии.