Все больницы переполнены: мэр Ивано-Франковска заявил о критической ситуации с COVID-19

На Прикарпатье стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. В больницах Ивано-Франковска уже нет мест для пациентов. В городе зафиксировали самую высокую смертность от COVID-19 за все время эпидемии.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

По словам главы города, ситуация критическая.

"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхурочная", - написал он.

Реклама

В связи с этим Марцинкив попросил ОГА выделить дополнительные места для больных в областном кардиоцентре.

"На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только ОГА еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра", - добавил мэр.

Напомним, ранее на Прикарпатье правоохранители проверяли медучреждения, чтобы выяснить, сколько на самом деле занято коек для больных COVID-19. Областные власти заявляли, что реальное количество занятых коек оказалось меньше заявленного.

Кстати, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях, новости "Сегодня" поинтересовались у медика.