Все еще тепло! Какая погода будет завтра в Одессе – прогноз (карта)

Погода в Одессе на 27 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 27 октября, в Одессе станет теплее. Днем максимально будет 13 градусов выше нуля. Мороз синоптики не обещают.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Днем в городе будет от 11 до 13 градусов тепла. Небо будут облачным, но погода будет без осадков.

Ночью в Одессе будет тепло. Температура воздуха от 8 до 10 градусов выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Одессе на 27 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Читайте также