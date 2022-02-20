Все разговоры записывают боевики. Жителям ОРДЛО приходят SMS-предупреждения

Боевики записывают разговоры жителей ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители оккупированного Донбассе начали получать сообщения о том, что их разговоры будут записывать, а сообщение в соцсетях и мессенджерах фиксироваться.

Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Денисова подчеркнула, что такими действиями боевики нарушают правила Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих права на приватность, свободу придерживаться своих взглядов и обмениваться информацией.

Кроме того, омбудсмен заявила, что в СМИ появились сообщения об отключении интернета и мобильной связи во временно оккупированной Луганской области. Это также нарушает права человека на получение общественно важной информации, особенно в нынешних условиях.

"Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи", – написала Денисова.

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