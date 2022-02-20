Все разговоры записывают боевики. Жителям ОРДЛО приходят SMS-предупреждения

Боевики записывают разговоры жителей ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня
Жители оккупированного Донбассе начали получать сообщения о том, что их разговоры будут записывать, а сообщение в соцсетях и мессенджерах фиксироваться.
Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Денисова подчеркнула, что такими действиями боевики нарушают правила Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих права на приватность, свободу придерживаться своих взглядов и обмениваться информацией.
Кроме того, омбудсмен заявила, что в СМИ появились сообщения об отключении интернета и мобильной связи во временно оккупированной Луганской области. Это также нарушает права человека на получение общественно важной информации, особенно в нынешних условиях.
"Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи", – написала Денисова.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.