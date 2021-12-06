Всего 19 лет: под Днепром трагически погибли супруги

В Днепропетровской области умерли супруги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе погибли 19-летние супруги. Причиной смерти мог быть несчастный случай.

Об этом сообщает "Информатор".

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Детали трагедии

Как рассказали правоохранители, причиной смерти мог быть несчастный случай. По предварительной информации, супруги отравились выхлопными газами машины, которая стояла в гараже.

"Предварительная правовая квалификация — 1 пункт 2-й части 115-й статьи УК Украины (несчастный случай). Тела направили на экспертизу", – добавили полицейские.

Во Львовской области в один день от COVID-19 умерли супруги

В городе Новояворовске Львовской области в реанимации в один день из-за коронавируса умерли супруги. Мужчина прожил без любимой всего 12 часов.

Супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще со школьных лет. Поженились влюбленные в 18 лет. У пары родились сыновья и одна дочь.

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