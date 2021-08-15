Вслед за медузами Кирилловку оккупировали комары (видео)

Насекомые быстро слетаются в любое ярко освещенное место / Фото: коллаж "Сегодня"
В курортной Кирилловке, вслед за нашествием медуз, появилась новая проблема – туристы страдают от комаров, которые практически оккупировали поселок.
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
В Сети обнародовали видео с курорта, где видно, где все просто кишит комарами. Они летают по комнатах, сидят на стенах, а на подоконнике не один десяток насекомых.
Очевидцы сообщают, что это так называемые однодневки. Они не кусаются, но за несколько секунд слетаются на любой освещенный участок.
В Кирилловке туристы заметили дельфинов (видео)
В этом году не везет ни туристам, ни владельцам курортов в Кирилловке. Первым портят отдых медузы и комары, а вторым приходится экстренно искать варианты, чтобы спасти свой бизнес. Многие украинцы отказываются от отпуска на Азовском море из-за корнеротов.
Что делать, если ужалила медуза
Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от них не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.
На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:
- В случае контакта принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.
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