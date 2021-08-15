Вслед за медузами Кирилловку оккупировали комары (видео)

Насекомые быстро слетаются в любое ярко освещенное место / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке, вслед за нашествием медуз, появилась новая проблема – туристы страдают от комаров, которые практически оккупировали поселок.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

В Сети обнародовали видео с курорта, где видно, где все просто кишит комарами. Они летают по комнатах, сидят на стенах, а на подоконнике не один десяток насекомых.

Очевидцы сообщают, что это так называемые однодневки. Они не кусаются, но за несколько секунд слетаются на любой освещенный участок.

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В этом году не везет ни туристам, ни владельцам курортов в Кирилловке. Первым портят отдых медузы и комары, а вторым приходится экстренно искать варианты, чтобы спасти свой бизнес. Многие украинцы отказываются от отпуска на Азовском море из-за корнеротов.

Фото: скриншот

Что делать, если ужалила медуза

Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от них не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

В случае контакта принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.

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