Вспомнили еще одно преступление. 16-летнему мажору из Харькова грозит более 8 лет тюрьмы

Что грозит 16-летнему мажору из Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летнему мажору Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, может грозить срок наказания более восьми лет тюрьмы, предусмотренный инкриминируемой статьей. Это связано с тем, что у подростка непогашенная судимость по делу о хулиганстве.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко на брифинге в четверг, 28 октября.
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Как стало известно, 16-летний Николай уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу в супермаркете, и срок условного наказания еще не истек. Поэтому к приговору по ДТП ему могут прибавить еще два года за предыдущее преступление.
То есть максимальное наказание, которое грозит мажору — 10 лет тюрьмы.
Полиция открыла еще одно производство против Николая Харьковского. / Фото: Коллаж: Сегодня
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- На суде 16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил: он полностью сожалеет, что так вышло.
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- "Пока нет сил": отец мажора из Харькова ответил, будет ли он помогать пострадавшим (видео)