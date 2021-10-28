Вспомнили еще одно преступление. 16-летнему мажору из Харькова грозит более 8 лет тюрьмы

Что грозит 16-летнему мажору из Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"

16-летнему мажору Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, может грозить срок наказания более восьми лет тюрьмы, предусмотренный инкриминируемой статьей. Это связано с тем, что у подростка непогашенная судимость по делу о хулиганстве.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко на брифинге в четверг, 28 октября.

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Как стало известно, 16-летний Николай уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу в супермаркете, и срок условного наказания еще не истек. Поэтому к приговору по ДТП ему могут прибавить еще два года за предыдущее преступление.

То есть максимальное наказание, которое грозит мажору — 10 лет тюрьмы.

Полиция открыла еще одно производство против Николая Харьковского. / Фото: Коллаж: Сегодня

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