Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозом

Во Львовской области 18-летний парень шестнадцать лет жил с ложным диагнозом. Он не говорил и не ходил, а чем болеет – узнали случайно, с экрана телевизора. Там рассказывали о спасении девочки с похожими симптомами.

"Сегодня" разбирались, почему врачи так долго не могли установить причины его болезни.

В два года Вове из Борислава поставили диагноз "детский церебральный паралич".

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"Нам поставил невропатолог диагноз ДЦП, потому что он не знал, что с ребенком. И просто по нашему согласию он нам поставил ДЦП, потому что он видел, что это надо было ЛФК и массажи", – сказала мама парня Иванна Прирез.

С ложным диагнозом Володя жил 16 лет. Что с ним происходит на самом деле, догадались не врачи, а мать. Этот диагноз называется торсионная дистония.

"Просто я случайно попала на передачу, где женщина сидела, и ребенок тоже на коляске, тоже к середине ножки. Они собирали деньги на нейростимулятор и я просто позвонила той маме", – сказала женщина.

Историю дочери Инны Титовой показывали и на канале "Украина". Она первая украинка с торсионной дистонией, которой вживили нейростимулятор – батарейку в мозг. И это кардинально изменило ее жизнь.

Пообщавшись с Инной, Иванна поделилась догадкой с врачом. После анализов редкий диагноз у Володи подтвердился. Ему назначили новое лечение. И через час после первой таблетки он встал с кровати. Потрясающий эффект мама сняла на видео.

Медики говорят, что у взрослых этот диагноз встречается раз в сто тысяч человек. А среди детей даже нет статистики. Это редкие случаи во всем мире.

Симптомы торсионной дистонии действительно схожи с ДЦП. Поэтому медики не видят врачебной ошибки в действиях коллег, которые осматривали парня раньше. Ведь необходимых анализов в Украине не делают. Материал Володи отправляли только в США.

Пока парень только ждет операции по вживлению в мозг нейростимулятора. Его поставили в очередь Минздрава на этот год. А пока врачи провели реконструкцию стоп.

Напомним, ранее мы рассказывали, как живет Наталья Титова после операции.