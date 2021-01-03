ВСУ хорошо покрошили оккупантов: стали известны потери боевиков за 2020 год

Только за время перемирия небоевых потерь больше 400 человек

На Донбассе боевики продолжают стрелять и нарушать "режим тишины", однако за время перемирия и сами они понесли большие потери даже без помощи украинских военных. А вот за весь год ВСУ знатно потрепали врага.

Офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим написал в Facebook о потерях противника в минувшем году.

Так, по данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в течение 2020 года составили:

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безвозвратными – 389 человек;

ранеными и травмированными – 611 человек;

вооружения и военной техники – 60 единиц.

Потери боевиков с начала перемирия (от 27 июля):

безвозвратными – 190 человек;

ранеными и травмированными – 240 человек.

"Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т. п. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни", – написал Нещадим.

Как сообщали новости "Сегодня", в позапрошлом году противник тоже недосчитался многих своих бойцов. Читайте подробнее о потерях боевиков за 2019 год.