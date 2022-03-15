ВСУ из пулемета сбили "суперсовременную" крылатую ракету РФ

Ракету оккупантов сбили обычным пулеметом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области украинские защитники с помощью обычного пулемета сбили "сверхсовременную" и "очень дорогую" ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Борзов уточнил, что утром 15 марта оккупанты сбросили ракету в Винницкой области. Ракета упала в поле, к счастью, никто не пострадал.

"Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом. Призываю всех: у кого есть чем – давайте пробовать сбивать. Летят они невысоко – почти всегда в одно и то же время", – добавил глава ОГА.

Потери оккупантов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины достигли более 13 500 человек. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин РФ.

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Общие потери противника за сутки: