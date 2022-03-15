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ВСУ из пулемета сбили "суперсовременную" крылатую ракету РФ

Татьяна Очеретяная
15 марта, 14:41
"Сверхсовременная" ракета оккупантов оказалась не такой уж и современной – наши военные сбили снаряд обычным пулеметом

Ракету оккупантов сбили обычным пулеметом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области украинские защитники с помощью обычного пулемета сбили "сверхсовременную" и "очень дорогую" ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Борзов уточнил, что утром 15 марта оккупанты сбросили ракету в Винницкой области. Ракета упала в поле, к счастью, никто не пострадал.

"Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом. Призываю всех: у кого есть чем – давайте пробовать сбивать. Летят они невысоко – почти всегда в одно и то же время", – добавил глава ОГА.

Потери оккупантов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины достигли более 13 500 человек. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин РФ.

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Общие потери противника за сутки:

  • личного состава более 13 500 человек,
  • танков ‒ 404 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1279 ед.,
  • артиллерийских систем – 150 ед.,
  • РСЗО – 64 ед.,
  • средств ПВО – 36 ед.,
  • самолетов – 81 ед.,
  • вертолетов – 95 ед.,
  • автомобильной техники – 640 ед.,
  • корабли /катера – 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.