ВСУ на Донбассе понесли новые потери

На Донбассе сегодня в результате атаки боевиков погиб украинский военный. Еще один получил ранение. Об этом сообщил на брифинге главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это произошло в районе шахты "Бутовка".

"В 72-й бригаде в результате выстрела из противотанкового гранатомета противника по наблюдательному посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медпомощи погиб один военнослужащий. Второй тоже ранен", – рассказал Хомчак.

Генерал, однако, утверждает, что ситуация на фронте под контролем и резких изменений на передовой не происходит. Признаков планирования наступления противника тоже не обнаружено.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 февраля под Горловкой боевики вообще открыли огонь по своим позициям с целью обвинить украинскую армию в обстрелах и применении тяжелого вооружения. Кроме того, враг бил еще и по мирным жителям.

Позже стало известно о больших потерях у оккупантов. Оказалось, что и украинская армия дала хорошую "ответку". По разным данным, уничтожено не менее 20 боевиков, ВСУ полностью разнесли позицию врага.