ВСУ попали под обстрел на Донбассе: ранен военный

Сегодня были атакованы позиции ООС под Старогнатовкой, Водяным, Светлодарским, Луганским, Золотым-4 и Шумами

После суток без потерь позиции Объединенных сил на Донбассе вновь попали под обстрелы боевиков, в результате чего был ранен военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС 1 апреля.

Всего с начала суток оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

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В частности, были атакованы позиции ООС вблизи населенных пунктов Старогнатовка, Водяное, Светлодарское, Луганское, Золотое-4 и Шумы, где на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих. Обо всех этих случаях Украина сообщила представителям специальной миссии ОБСЕ.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное", – заявили в ООС.

Напомним, что по данным главного управления разведки Министерства обороны Россия завершила подготовку оккупантов к наступлению вглубь территории Украины, чтобы расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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