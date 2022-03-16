ВСУ разбомбили вертолеты оккупантов под Херсоном: спутниковые снимки

ВСУ уничтожили технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки.
Фото опубликовал американский телеканал CNN.
Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.
"Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российских вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту", – пишет СМИ.
На другом снимке, с дрона, который зависает над соседним поселком Камышаны, также виден большой шлейф дыма, поднимающийся над аэропортом. Отмечается, что военный удар в аэропорту подхватила система пожарной информации для управления ресурсами NASA (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары во всем мире.
Ситуация в Херсонской области
- Российские захватчики планируют проведение "референдума" на территории Херсонской области для создания "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области.
- 14 марта местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.