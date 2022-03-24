ВСУ в десятый раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Десятая серия сериала "Чернобаевка". Коллаж "Сегодня"

В четверг, 24 марта, вооруженные силы Украины десятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

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"Чернобаевка", - коротко написал глава Николаевской ОГА.

Кроме того, советник президента Украины Алексей Арестович также подтвердил разгром оккупантов.

"На Чернобаевском аэродроме под Херсоном Вооруженные силы Украины в десятый раз нанесли сокрушительный удар российским войскам", - сообщил он.

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На кадрах видно вспышки множества взрывов. Вероятно, использовалась система залпового огня.

Война в Украине 24 марта