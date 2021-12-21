Вторая трагедия за день. В Черновцах подросток покончил с собой

Подростка нашли вчера, 20 декабря / Коллаж "Сегодня"
В Черновцах повесился 14-летний парень. Покончил с собой подросток дома вчера, 20 декабря. Полицейские выясняют обстоятельства и причины его поступка.
Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, пишет сайт "Молодой буковинец".
Детали
Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции, к данному случаю не причастны "группы смерти".
"В полицию поступило сообщение, что дома был найден повешенным 14- летний мальчик. У следствия есть основания считать, что произошло самоубийство. Речи о том, что к этому имеют отношение "группы смерти" – нет", – сообщила спикер полиции Черновицкой области Татьяна Андрийчук.
По данным полиции, причина самоубийства выясняется. Сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией п.1 ст. 115 УКУ с дополнительной отметкой "самоубийство". В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины, побудившие умершего к совершению таких действий", – сообщили в Нацполиции.
Что делать, если вы заметили склонность к суициду у близких?
Если у близкого человека отмечены склонности к суициду, то лучшее, что можно сделать, – помочь ему получить квалифицированную помощь от специалистов.
В процессе общения следует:
- не паниковать;
- быть открытыми, давать понимать человеку, что он ценен для вас;
- проявлять поддержку и понимание;
- не обесценивать личность и его переживаний;
- избегать потребления алкоголя и других психоактивных веществ;
- давать понять, что для кризисного состояния/тяжелых переживаний есть выход;
- не давить, а в заботливой форме предлагать помочь лицу получить помощь.
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