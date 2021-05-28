Вторая трагедия за неделю. В Одесской области еще один пограничник покончил с собой

На месте работают правоохранители и спецкомиссия – что стало причиной самоубийства пока неизвестно

Фото из открытых источников

В Одесской области в Тарутино сегодня утром, 28 мая, застрелился пограничник. Он совершил самоубийство прямо на рабочем месте.

Об этом рассказал представитель Южного управления Госпогранслужбы Константин Кизим, сообщает "Одесса.Online".

По его данным, уже установлена предварительная причина смерти — это самоубийство. Окончательную установят после экспертизы.

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Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и специальная комиссия. Они устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".

Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.