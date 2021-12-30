Второй раз за месяц! Под Львовом разгромили главную елку (фото)

Во Львовской области неизвестные испортили праздничные декорации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Новояворовске Львовской области повредили декорации возле главной елки. Такое происходит уже второй раз за месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Новояворовского городского совета.

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Неизвестные испортили сказку

Как стало известно, 29 декабря неизвестные снова сломали праздничные декорации и повредили световые иллюминации, установленные на площади возле Дворца культуры "Кристалл".

Также были попытки разрушить металлическое ограждение вокруг елки.

Отмечается, что уже второй раз злоумышленники портят главную красавицу города.

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Неизвестные повредили декорации. Фото: Новояворовский городской совет

В Житомире неизвестные разгромили новогоднюю фотозону

В Житомире неизвестные повредили новогоднюю фотозону. Такое в городе происходит уже второй раз.

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Как стало известно, на Михайловской улице уже второй раз повредили праздничную фотозону. Ее установили возле главной елки Житомира.