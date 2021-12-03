Второй раз за месяц: в Кривом Роге нашли еще одни человеческие останки

Останки нашли вчера, 2 декабря / Коллаж "Сегодня"
Вчера, 2 декабря, на Окружной мужчина обнаружил человеческие кости. Он сразу сообщил в полицию.
Об этом пишет сайт "Свои".
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Мужчина чистил коммуникационный колодец от мусора. Во время этого он и нашел останки.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и следователь Криворожского районного управления полиции. Пока неясно, кому принадлежат останки и как долго они находились в колодце.
Как сайту "Сегодня" сообщили в полиции, в городе лишь за месяц нашли уже второй череп.
"Эти останки направлены на экспертизу, которая ответит на вопрос о том, насколько давние они",- сообщила спикер местной полиции Оксана Лесонен.
Первые останки человека нашли в ноябре
В Кривом Роге за училищем в Металлургическом районе нашли череп человека, обглоданный собакой. Останки человека увидел парень, который резал древесину.
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