Второй раз за неделю. Карпаты снова всколыхнуло землетрясение

Спасатели сообщили о подземном толчке в Ивано-Франковской области – негативных последствий не наблюдается

Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Пасечная Надворнянского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 по шкале Рихтера, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму из-за землетрясения были повреждены водоводы в Керчи. Ремонт занял почти месяц.

Также напомним, в январе на западе Украины зафиксировали землетрясение. Спасатели добавили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.

Кроме того, последние новости в Украине и мире, смотрите в нашем выпуске: