Вторжение все-таки ждать? Появилась карта с военной техникой оккупантов на Донбассе

На Донбассе обострилась ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинская сторона СЦКК (Совместный центр контроля и координации. – Ред.) заявила, что за сутки 10 февраля на Донбассе выявлено размещение 148 единиц военной техники вооруженных формирований России.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты все ближе
В зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" размещено 118 единиц вооружения и военной техники, из них:
с нарушением линии отвода в районах:
- Терновое (57 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц)
с нарушением районов хранения в районах:
- Покровка (36 км от линии столкновения) – танки (17 единиц)
- Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (58 единиц)
военное присутствие в зоне безопасности в районах:
- Покровка (36 км от линии столкновения) – ББМ (17 единиц)
- Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (15 единиц)
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" размещено 30 единиц вооружения и военной техники, из них:
с нарушением районов хранения в районе:
- Круглик (31 км от линии столкновения) – танки (27 единиц)
военное присутствие в зоне безопасности в районе:
- Смелое (31 км от линии столкновения) – БМП (3 единицы)
Карта размещения вооружения боевиков на Донбассе
ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе – что обнаружили
ОБСЕ зафиксировала скопление техники боевиков на Донбассе. Боевики РФ разместили танки, "Грады", гаубицы и пушки.
На неподконтрольной территории в районе Луганской области ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня и 10 гаубиц:
- В районе поселка Хрустальный боевики разметили 21 "Град".
- На аэродроме вблизи н. п. Переможное боевики разместили по одной самоходной гаубице "Гвоздика", "Акация", "Лягушка", "Мста-Б" и одну реактивную систему залпового огня "Град".
- Еще 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" оккупанты разместили вблизи н. п. Белое возле Луганска.
- За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах около н. п. Мирное и н. п. Круглик, а также еще 1 танк на аэродроме вблизи Переможного.
Зафиксированные СММ нарушения 5 февраля / Фото: ОБСЕ
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.