Вы вообще в своем уме? В Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу (фото)

Вандалами оказались подростки / Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 23 июля, в Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны.
Об этом сообщил Глава Долгинцевского района города Игорь Ратинов в Facebook.
"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно", – написал чиновник.
Инцидент произошел в парке Железнодорожников на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. Вандалы забросили в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили непристойные надписи.
Фото: facebook.com/officialIRatinov
Правоохранители Долгинцевского района уже установили причастных. Ими оказались подростки. Полицейские провели с ними разъяснительную беседу.
Отметим, что в Кривом Роге под мемориалом похоронены 34 подпольщика, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года. Кроме того, там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения.
Фото: facebook.com/officialIRatinov
Ранее мы сообщали, что полиция поймала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.
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