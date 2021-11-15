Выбитые зубы и переломанные кости: в Тернопольской области на свалке нашли тело мужчины

В Тернопольской области рассказали детали жуткого убийства 30-летнего мужчины / Фото: Коллаж: Сегодня

В с. Шибалин Тернопольской области на стихийной свалке нашли труп 31-летнего убитого мужчины. Тело мужчины нашли местные жители в лесополосе и вызвали полицию.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Мужчина был завернут в полиэтиленовые пакеты и покрывала.

В ходе досудебного следствия на теле погибшего судебно-медицинский эксперт нашел многочисленные телесные повреждения – выбитые зубы, перелом костей, вероятно его избивали металлической трубой и так, что зубы застряли в трахеях.

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Сотрудники полиции установили личность погибшего – это житель одного из сел Тернопольского района, 1990 года рождения.

Кто убийца

Мотивом совершения преступления стала ревность. Еще 17 сентября потерпевший приехал в Бережаны к бывшей сожительнице, просил ее вернуться домой и угрожал. Это не понравилось ее знакомому. А через некоторое время он сообщил, что проблему решил.

В ходе проверки стало известно, что между мужчинами возникла потасовка. Подозреваемый наносил удары металлической трубой. После того, как потерпевший уже не подавал признаков жизни, вывез тело в багажнике на стихийную свалку.

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Злоумышленник уже неоднократно привлекался к ответственности за телесные повреждения, угрозы и угоны.

Каким будет наказание

"Мы собрали доказательства его причастности и вины. На третьи сутки лицу сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения, которое суд удовлетворил. Сейчас человек находится под стражей. Стража без возможности внесения залога", – рассказал руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук.

31-летнему жителю Бережан объявили подозрение согласно ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Похожее убийство в Луганской области

В Сватовский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном доме в г. Сватово (ул. Купянская) обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и все обстоятельства происшествия.

Что произошло

Как выяснили полицейские, во время совместного употребления алкогольных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, мужчина топором ударил сожительницу в затылок и поясницу.

От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. С места происшествия полицейскими изъяты вещественные доказательства.

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