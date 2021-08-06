Выборы не остановят "Большую стройку" в Харькове: у Зеленского оценили ситуацию

Местные чиновники выполняют "домашние задания", чтобы их регион поучаствовал в инфраструктурных проектах. У Харькова с этим нет проблем

Игорь Терехов, Кирилл Тимошенко и Михаил Добкин / Фото: president.gov.ua, facebook.com/igor.terehov.kh

Ситуация в Харькове накануне выборов мэра остается стабильной, несмотря на то, что один из кандидатов раскачивает ситуацию через СМИ. Проблем не возникнет и после 31 октября. Реализация программы "Большая стройка" не окажется под угрозой.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"В Харькове есть два основных кандидата (и.о. городского головы Игорь Терехов и ексмер Харькова Михаил Добкин. – Ред.). Я как заместитель председателя Офиса президента не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин. – Ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов", – сказал Тимошенко.

По его словам, в последнее время в Офисе президента произведенный действенный механизм сотрудничества с местными властями. Этот механизм предусматривает, что средства на инфраструктурные проекты выделяются тем регионам, которые проявляют инициативу и выполняют определенный перечень подготовительных процедур.

Тимошенко отметил, что осенью-зимой 2020 году каждый губернатор должен был собрать документы, объявить тендер на строительство, подписать договор и найти инвесторов.

"С домашней работой губернатор может приходить к нам за дополнительными деньгами в рамках "Большого строительства". Некоторые губернаторы плохо справляются, поэтому и меняем их время от времени", – сказал заместитель председателя ОП.

Тимошенко утверждает, что в Харькове ситуация стабильная и регион активно развивается: "У них много проектов, которых нет нигде на территории Украины. Например, в этом году будет открываться крутой зоопарк в Восточной Европе".

Сейчас во всех регионах в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на разных стадиях реализации находится около 1000 инфраструктурных проектов, без учета дорожного строительства и ремонта. В результате децентрализации в реализации этих проектов участвуют как центральная власть, так и сами регионы.

Что говорят соцопросы

Более половины харьковчан (55%) доверяют секретарю горсовета Игорю Терехову , не доверяют ему 29% жителей города;

, не доверяют ему 29% жителей города; работу главы Харьковской ОГА Айны Тимчук за полгода положительно оценили 9%, отрицательно 27%;

нардепу Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому доверяют по 38% опрошенных, не доверяют 36% и 17% соответственно;

депутату Александру Фельдману доверяют 36% респондентов, не доверяют 45%;

экс-мэру Харькова (2006-10 гг.) Михаилу Добкину доверяют 32%, не доверяют 56%;

нардепу Евгению Мураеву доверяют 23%, не доверяют 25%;

экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину доверяют 6%, не доверяют 24% харьковчан.

Напомним, ранее Терехов сказал, как будут выглядеть трамваи из Харькова.

Кроме того, Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храме.

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