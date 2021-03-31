Выдавал себя за юношу и шантажировал интимными фото: в Одессе мужчина насиловал школьниц

В Одессе копы задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В 2019 году местный житель зарегистрировался в соцсети под видом юноши. Он подружился с пострадавшей, которой тогда еще было 13 лет, и выпросил у нее интимные фото. Затем мужчина начал звонить девочке, представляясь копом, и угрожать тем, что разошлет всем фото, если она не встретится с ним.

/ Фото: Нацполиция

Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе. Там нарушитель изнасиловал школьницу. Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не рассказала обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Во время расследования копы нашли подтверждающие переписки с шантажом. Также выяснилось, что эта девочка – не единственная пострадавшая. Таким же образом мужчина запугивал и других. Нескольких из них уже установили. По словам девушек, он познакомился с ними также в интернете.

"Свою вину он признал", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в изнасиловании, суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области в городе Кролевец юноша на улице пытался изнасиловать школьницу.

Кроме того, ранее подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.