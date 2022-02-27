Выгоняют оккупантов! В Черниговской области жители идут на танк (видео)

Танк возвращается назад / Фото: Коллаж: Сегодня

В Корюковке Черниговской области местные жители выгоняют оккупантов. Российские наемники хотели попасть в город, но им не удалось.

Видео опубликовали в Facebook очевидцы.

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Люди колонной идут перед танком врага, а тот сдает задом. Выгоняют оккупантов из родного города.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

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А вот ночь показалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков потерпел сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но его уже встретили огнем наши защитники.

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