Вылетели на тротуар и сбили светофор: иностранцы устроили ДТП в Харькове

В Харькове произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром, 9 октября, на улице Сумской в Харькове трое иностранцев на Maserati сбили светофор.
Об этом сообщают свидетели ДТП в харьковских соцсетях.
На автомобиле Maserati ехали трое иностранцев. Водитель автомобиля на большой скорости хотел повернуть с улицы Динамовской на Сумскую, но не справился с управлением и вылетел на тротуар, где был остановлен светофором.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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