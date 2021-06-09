Вылезла на мост: в Харькове девочка погибла после удара током

Полицейские начали уголовное производство по факту смерти ребенка – девочка скончалась до приезда медиков

Место трагедии в Харькове. / Фото: Нацполиция

В Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился на улице Конотопской вечером 8 июня.

Место трагедии в Харькове. / Фото: Нацполиция

Подросток с четырьмя друзьями вылезла на мост высотой около восьми метров. Она коснулась руками проводу и ее ударило током. В результате девочка сорвалась из конструкции. Медики только констатировали смерть.

"На момент прибытия бригады экстренной помощи девушка находилась в состоянии биологической смерти, выяснить причину которой не показалось возможным. Зафиксированы определенные травмы – это черепно-мозговая травма, ушибы", – сказал "Сегодня" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Полицейские уже начали уголовное производство по факту смерти школьницы с пометкой "несчастный случай".

Место трагедии в Харькове. / Фото: Нацполиция

Напомним, в Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

Кроме того, в Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

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