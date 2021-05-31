Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)

Фото: Yulya Matkovska
В Черновцах парень стрелял по бездомных собаках из оружия. Сейчас волонтеры ищут нарушителя.
Видео инцидента опубликовала Юлия Матковская в Facebook.
Она рассказала, что парень устроил стрельбу на улице Ивана Подковы, 4, в Садгорском районе. Неизвестный стрелял из оружия в бездомных животных почти на территории частного дома.
"Животные не агрессивны, пугливые и просто лают, ни один человек от них еще не пострадал, а этот подонок позволяет себе совершать над ними самосуд. Помогите распознать неизвестного, видеодоказательства будут впоследствии переданы в соответствующее учреждение", - говорится в публикации.
Фото: Yulya Matkovska
Также Матковская отметила, что юноша провоцировал животных: бросал в них камни, чтобы собаки выбежали на улицу, а затем охотился на них.
Напомним, ранее житель Херсона жестоко издевался над собакой в магазине.
Кроме того, в Киево-Святошинском районе неравнодушные граждане нашли собаку со связанными лапами в лесу.
Новости на эту же тему: