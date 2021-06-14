Выпал из кабины канатки в Харькове. В каком состоянии парень и что говорит его мать

Мать юноши отрицает информацию о попытке самоубийства сына, по ее словам, падение из кабинки является несчастным случаем

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17-летний юноша, который выпал из кабины канатной дороги в Харькове, получил множественные переломы и сейчас находится без сознания.

Об этом сообщает Newsroom, ссылаясь на директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

По его словам парня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали множественные переломы и повреждения, однако пока не могут обследовать его при помощи томографа.

Что говорит мать пострадавшего

Правоохранители разбираются в случившемся, а мать юноши уверяет, что он не хотел покончить жизнь самоубийством, а пытался выпрыгнуть из кабины в самой нижней точке.

Женщина также отбросила версию попытки свести счеты с жизнью из-за неудачной сдачи ВНО, которая появилась в соцсетях.

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами. Он свесился (из кабинки. – ред.), пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться назад, но из-за дождя руки соскользнули, он упал", – рассказала женщина корреспондентам Суспільного.

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Что говорят в полиции

Следователи открыли уголовное производство по факту травмирования ребенка в Шевченковском районе. Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошел накануне 13 июня. Камеры видеонаблюдения, установленные возле аттракциона, зафиксировали компанию молодых людей. Один из парней сбросил из кабинки рюкзак своему товарищу, после этого пошел дождь и он упал на проезжую часть улицы Новгородской, угодив под колеса микроавтобуса.

Ранее мы сообщали, что в Харькове распылили газ в школе. Инцидент случился в школе №153.