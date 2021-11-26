Выпить кофе среди могил. В Хмельницком прямо на кладбище открыли кофейню (видео)

В Хмельницком на кладбище открыли кофейню. Приходят туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. В подвале старинного монастыря сделали ремонт и даже устраивают кинопоказы. Сколько просят за нестандартный отдых на кладбище и что думают об этом священнослужители, выяснил корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Это кладбище в центре Хмельницкого ничем не примечательно. Здесь не похоронены звезды шоу-бизнеса, выдающиеся политики или поэты, но посетителей на кладбище не меньше, чем на Лычаковском во Львове или столичном Байковом.

Сюда приходят чтоб... выпить кофе! Павел уже второй раз.

Реклама

"Я могу отдохнуть, потому что в городе обычно суетливо, здесь такая спокойная атмосфера, поэтому это только плюс", – говорит житель Хмельницкого Павел Юзвишин.

Открыли кофейню в церковной лавочке. На кафе она мало похожа. Внутри всего два стола, повсюду иконы, на полках лампадки, свечи и религиозная литература. В углу – маленькая кофе-машина. Музыки нет – сплошная тишина.

"Люди сначала как-то заходили, как-то спокойно да, а вам здесь не жутко? А как вы вообще себя здесь чувствуете? Мы типа говорим, что нам здесь хорошо, что мы привыкли, что мы не видим ничего страшного в том, что вокруг есть кладбище", – рассказывает основательница кофейни Вероника Франчук.

Еще показывают кино

Кроме кофе, в старинных подвалах католического храма показывает еще и кино.

А еще сюда приходят… учиться. Студенты говорят, идеальное место для дистанционки.

Реклама

"Здесь есть интернет, да, самое главное, здесь есть вай-фай, так что очень хорошо, потому что дома скучно друг с другом, один сидишь, не интересно", – говорит жительница Хмельницкого Екатерина Брыла.

Досуг на кладбище – абсолютно бесплатный. Свет, кофе, антураж – все по счету прихода.

"Пытаемся создать такое пространство, где люди могут прийти, где могут чувствовать себя, у себя дома, где могут встречаться, говорить на важные для них темы", – добавляет отец католического храма Бартек Шепелюк.

Фиксированной цены на кофе нет, кто сколько готов, столько и дает. Вырученные деньги тратят на благотворительность, часть откладывают. Планируют купить новую кофемашину, чтобы увеличить ассортимент.

Читайте также: