Вышел из дома и не вернулся – как исчез сотрудник ГПСУ в Одессе

1 июня около 6:30 офицер вышел из дома в направлении работы, но к месту службы не прибыл

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: Думская

Исчезновение начальника штаба Одесского отряда морской пограничной охраны Алексея Черткова, который 1 июня пропал по пути на работу, сайту "Сегодня" подтвердили в Госпогранслужбе.

Как рассказал нам спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сейчас ведутся его поиски.

"Сейчас ни одна из версий не является доминирующей. Нам известно, что 1 июня около 6:30 этот офицер вышел из дома в направлении работы, но к месту службы не прибыл и до сих пор не вернулся домой. Начались его поиски. Связаться с ним пока что не удалось. Делать предположения о том, с чем связано его исчезновение – этого делать пока не стоит",- сообщил нам Андрей Демченко.

По его словам, пока рано говорить о том, что произошло похищение. Его поисками занимаются несколько структур, в том числе и пограничники.

Накануне в Одесской области задержали банду похитителей. Своих жертв они выбирали придирчиво – похищали тех, у кого были деньги и дорогая недвижимость:

Напомним, в Одессе за неделю погибли три пограничника. По предварительным данным, они покончили жизнь самоубийством.

Кроме того, ранее в Одессе порезали врача военного госпиталя. Как рассказали очевидцы, к супруге пострадавшего приехал мужчина, которому она позвонила и попросила забрать ее.