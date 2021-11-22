Вышла со двора и попала под колеса: в Одесской области грузовик насмерть сбил женщину

Сейчас полиция разыскивает мужчину, который совершил смертельный наезд/Коллаж: Сегодня
В Одесской области, где недавно женщина бросилась под поезд, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил женщину, как только она вышла из собственного двора.
Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.
Детали ДТП
Около 18:30 на дороге в селе Бриновка нашли мертвой 57-летнюю местную жительницу. На ее теле обнаружили травмы, связанные с ДТП. Как рассказал муж погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро поехало прочь.
Действия правоохранителей
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Разыскивается водитель, причастный к аварии.
В Одессе пожарное авто снесло киоск
В Одессе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и авто спасателей. В результате столкновения пожарное авто отбросило на тротуар и машина протаранила киоск.
Авария произошла на ул. Академика Вильямса, 50. Водитель легковушки резко выскочил перед машиной пожарных и повернул налево. Спасатели, пытаясь избежать столкновения, повернули в сторону тротуара и врезались в МАФ. К счастью, никто не пострадал.
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