Вывезли в лес и требовали 1,5 млн гривен: в Харькове похитили бизнесмена

Мужчину пристегнули к дверце его машины пластиковой стяжкой / Коллаж "Сегодня"
В Харькове четверо мужчин напали на предпринимателя у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле. Нападающие требовали у жертвы 1,5 млн гривен вымышленного долга.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Что произошло
У подъезда дома, где проживает пострадавший, к нему подошли незнакомые мужчины. Они ударили его в лицо, забрали ключи от машины и насильно посадили в авто.
Один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет, начал угрожать и требовать 1,5 миллиона гривен, чтобы погасить несуществующий долг.
Продолжили пытку
Пытка продолжилась в лесу, куда бизнесмена завезли злоумышленники. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После преступники забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и ушли, но оставили на месте своего подельника.
Что говорят в полиции
Через некоторое время на место прибыли полицейские. Они освободили потерпевшего и задержали одного из нападавших, а потом нашли еще троих преступников.
Действия мужчин также квалифицированы по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им уже сообщили о подозрении. Злоумышленников задержали и теперь им угрожает до 8 лет лишения свободы.
В Полтавской области украли 9-летнего ребенка
Бабушка мальчика заявила, что неизвестная женщина забрала ее внука и уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Полиция начала искать ребенка и разослала ориентировки коллегам из соседних областей.
Как сообщили полицейские сайту "Сегодня", машину с ребенком они нашли, но увиденное их удивило.
"Автомобиль, в котором увезли ребенка, был остановлен патрульной полицией Киевской области. В салоне был ребенок и рядом его мама. Сейчас устанавливаем, что же произошло на самом деле. Интрига сохраняется", – сообщил спикер ГУНП Полтавской области Юрий Сулаев.