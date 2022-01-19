Вывезти в Россию не получилось: на Буковине чуть не украли старинный иконостас

ГПСУ обнаружила спрятанный иконостас / Фото: Коллаж: Сегодня
Гражданка Молдовы пыталась тайно вывезти из Украины в Россию старинный иконостас. Пограничники изъяли исторический предмет.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ в Facebook.
Что произошло?
Во время проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяне – Москва" у пограничников возникли подозрения о перемещении через государственную границу скрытых товаров.
Пограничники среди личного багажа гражданки Молдовы в пункте пропуска "Сокиряны" обнаружили историческую вещь.
Что нашли?
В ходе проверки автобуса среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили старинный иконостас.
О находке сообщили в СБУ. Протокол о нарушении таможенных правил уже составили.
Иконостас. Фото: Западное региональное управление ГПСУ
В Черновицкой области шпионили за пограничниками
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