Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видео

Власти возмущены, что люди в селе митинговали из-за медуз, хотя коммунальщики работали каждое утро

В Кирилловке медуз вывозят из пляжа прицепами. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области местные жители выходили на митинги из-за нашествия медуз, но властям это не понравилось. Они утверждают, что коммунальщики с момента появления проблемы каждое утро с 5:00 до 6:00 выезжают на уборку пляжа, а возмущения людей им непонятны.

Об этом сообщили на сайте сельсовета.

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"Делали они это (убирали медуз, – Ред.) и в дни, когда под зданием поселкового совета собирались люди и выражали свое недовольство, в том числе и большим накоплением медуз на пляжах и побережье Кирилловки", - написали на сайте.

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Местные жители помогали убирать медуз

Отмечается, что каждое утро коммунальщики вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз. В этом им помогали местные жители.

Медуз собирали лопатами. Фото: Кирилловский сельсовет

"Помогают в этом и добровольцы – жители поселка, которые предпочитают реальным действиям в борьбе с проблемой всех жителей Кирилловки, а не организации и участия в митингах, которые негативно влияют на имидж нашего курорта", – говорится в сообщении.

Также власти призвали других неравнодушных жителей присоединиться к уборке медуз.

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