Выжил, но остался один: подробности трагедии в Винницкой области, где умерла вся семья

Причиной пожара может быть самодельный "тройник" / Коллаж "Сегодня"

В селе Марьяновка Винницкой области среди ночи угорела многодетная семья. В доме нашли мертвыми двух взрослых и их четверых детей. Специалисты озвучили первые выводы трагедии.

Об этом сообщили в службе чрезвычайных ситуаций в Винницкой области, пишет Vinbazar.com.

Уцелел только один

Обнаружил погибших старший 14-летний брат, который в этот день ночевал у бабушки. Парень перед школой вошел домой, где увидел умерших.

Почему произошел пожар

Причиной трагедии стал "тройник" в самодельном удлинителе. В него был включен холодильник и другие электроприборы. От искр загорелись вещи рядом.

Семья погибла надышавшись продуктов горения. В полиции возбуждено уголовное производство по п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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