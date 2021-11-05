Взорвался несколько раз: в Ужгороде возле школы загорелся экскаватор (фото, видео)

В Ужгороде произошел взрыв. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 5 ноября, в Ужгороде на территории школы взорвался экскаватор. В Сети разместили фото и видео с места ЧП.

Об этом сообщил очевидец Юрий Ломакин на странице в Facebook.

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Что известно о взрыве?

Как стало известно, экскаватор взорвался в Новом районе на территории школы №19.

По словам очевидцев, взрыв произошел несколько раз.

К слову, на месте происшествия жертв и пострадавших не обнаружено.

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В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Также в Днепропетровской области произошел взрыв автомобиля полицейского.

Кроме того, в Киеве в районе Шулявки на парковке сгорел автомобиль Audi. Во время пожара также был слышен взрыв.

В Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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