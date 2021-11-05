Взорвался несколько раз: в Ужгороде возле школы загорелся экскаватор (фото, видео)

В Ужгороде произошел взрыв. Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 5 ноября, в Ужгороде на территории школы взорвался экскаватор. В Сети разместили фото и видео с места ЧП.
Об этом сообщил очевидец Юрий Ломакин на странице в Facebook.
Что известно о взрыве?
Как стало известно, экскаватор взорвался в Новом районе на территории школы №19.
По словам очевидцев, взрыв произошел несколько раз.
К слову, на месте происшествия жертв и пострадавших не обнаружено.
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