Взрыв гранаты в Харькове. Подозреваемый накануне избил и выгнал свою бабушку (видео)

Местные жители отзываются о мужчине плохо – говорят, что он часто выпивает и устраивает конфликты с молодежью

/ Фото: Сегодня

В Харькове 29-летний мужчина, который подорвал гранату и ранил пятерых человек, накануне избил и выгнал из дома бабушку.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Местные жители рассказали, что задержанный часто выпивает и задирается к местной молодежи. Живет с бабушкой Надеждой, над которой также издевается. Журналисты встретили ее, когда та пыталась попасть домой.

"Видите, как ударил. И под задницу – "Иди на**й отсюда". Извините, я говорю, как он мне говорил. А то, говорит, как у*бу – то ты и ног не поднимешь. Ну я и пошла", – рассказала женщина.

За покушение на убийство и незаконное хранение боеприпасов внук Надежды может получить пожизненное. Сейчас следователи устанавливают, где он взял гранату.

В каком состоянии пострадавшие

Врачи рассказали, что почти у всех пострадавших незначительные ранения, чувствуют себя хорошо, но еще под наблюдением медиков. Больше всего пострадал 18-летний юноша. Из него вытащили не менее 10 осколков гранаты.

"Он срочно прооперирован. Удалены все осколки. В настоящее время состояние пациента средней тяжести, стабильное. Прогноз на выздоровление благоприятный", – отметил заместитель главврача Борис Мамаев.

Сам мужчина, который бросал гранату, от взрыва не пострадал.

Напомним, в момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы.

Также ранее в Киеве произошел взрыв в доме на улице Зоологической в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.