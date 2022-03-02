Взрыв в центре Харькова – погибло четыре человека

Здание областного управления полиции после атаки / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четыре человека, еще девять были ранены.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
"Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмированы. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. личного состава. Работы продолжаются", – отмечается в комментарии.
Ситуация в Харькове и Украине 2 марта
- Утром 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. В домах вылетели стекла из окон, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом на проспекте Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практическипо всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 утра 2 марта в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.