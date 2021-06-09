Взрыв гранаты в Харькове. Количество пострадавших увеличилось – новые подробности и видео ЧП

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП
В Харькове правоохранители открыли уголовные производства по факту взрыва гранаты в Основянском районе. В результате инцидента в больницу с повреждениями разной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двоих подростков 16 и 17 лет.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП
Что произошло
Между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.
Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Кроме того, начало драки и момент взрыва попали на видео.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+
Что говорят в полиции
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям: "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
В результате взрыва пострадали пять человек. Фото: ГУНП
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, в Херсоне человек в черной маске разбрасывал гранаты.
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