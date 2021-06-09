Взрыв гранаты в Харькове. Количество пострадавших увеличилось – новые подробности и видео ЧП

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних – правоохранители уже начали расследование инцидента – все подробности

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП

В Харькове правоохранители открыли уголовные производства по факту взрыва гранаты в Основянском районе. В результате инцидента в больницу с повреждениями разной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двоих подростков 16 и 17 лет.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП

Что произошло

Между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Кроме того, начало драки и момент взрыва попали на видео.

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Что говорят в полиции

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям: "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В результате взрыва пострадали пять человек. Фото: ГУНП

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Херсоне человек в черной маске разбрасывал гранаты.