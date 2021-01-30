Взрыв в жилом доме в Каменском: местные сомневаются в утечке газа

На Днепропетровщине в Камянском сегодня произошел взрыв в жилом доме – два человека пострадали.

Как передает корреспондент "Сегодня", рвануло примерно в половине двенадцатого в квартире на пятом этаже. В помещении выбиты окна, разбитом балкон. Изнутри дом напоминает свалку металлолома.

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Силы взрыва хватило даже, чтобы пробить дыру в стене в соседнюю квартиру. Известно о двух пострадавших. Это 30-летний мужчина – хозяин квартиры, где именно произошла беда. С ожогами его доставили в реанимацию местной больницы скорой помощи. Там же и 16-летний парень из соседней квартиры, которого придавило обломком стены. Предварительно у него разбита голова и ушиб позвоночника.

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На месте в данный момент работают спасатели и газовики. Предварительно – рванул бытовой газ. Но местные говорят, что в этой версии сомневаются. Якобы запаха газа не слышали, а взрыв был слишком мощным. Правоохранители выясняют причину.

Стена, которую разрушило взрывом, не был опорной. Поэтому угрозы дальнейших разрушений, по предварительным выводам спасателей, нет. И жители уже возвращаются в дома.

Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв газового баллона в квартире жилого шестиэтажного дома. Как выяснилось, происшествие случилось на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрыв произошел и в жилом доме по улице Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы. По информации КГГА, ЧП произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.