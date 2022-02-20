Взрывов все больше, но эвакуироваться жители не спешат. Что сейчас происходит в Донецке

Какая ситуация сейчас в Донецке / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители временно оккупированного Донецка все чаще слышат звуки взрывов. Боевики предлагают жителям города эвакуироваться, но делают это далеко не все.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала местная жительница.

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"Эвакуация предложена, идет, но, например я с семьей, даже при наличии жилья в России, решила остаться и переждать. Так же решили многие мои знакомые. Уехал лишь один приятель, который при солидных деньгах", – сказала женщина.

Жительница Донецка уточнила, что по городу ходит транспорт, но реже, чем обычно.

"Вижу из окна как едет трамвай с людьми. Слышала, что на окраинах транспорт в дефиците, там утюжат обстрелами. В городе закрыты школы и садики. Магазины, рынки и больницы работают",- добавила она.

Что известно об эвакуации?