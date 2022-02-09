"Я просто терпел". Днепровский стрелок признался, почему убил сослуживцев

Артемий Рябчук дал новые показания по стрельбе в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"
Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев Днепре, заявил, что в тот момент у него было плохое настроение и он устал терпеть.
Об этом сообщает "ТСН".
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Подозреваемый Рябчук объяснил, что предшествовало трагедии:
- - У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...
- - Устал терпеть?
- - Да
В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре
В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых людей, действительно были внеуставные отношения. Такую информацию предоставили военнослужащие во время анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.
Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.
"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.
Внеуставные отношения
Среди личного состава части № 3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссия выявила факты неуставных отношений.
"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", – сообщил замминистра.
Енин призвал помнить о том, что выявленные факты неуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.
Доступ к оружию
В воинской части выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом заперта.
Отсутствие медикаментов
По словам Енина, есть вопросы к качеству инструктажа перед заступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.
Что известно о стрельбе
- Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Впоследствии стало известно, что стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.
- 3 февраля Рябчук внезапно отказался от показаний и сменил адвоката.
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